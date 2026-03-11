Фанаты «Зенита» отреагировали на «наезд» Дзюбы на Аршавина

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на слова Артема Дзюбы в адрес Андрея Аршавина.
Дзюба словесно атаковал Аршавина за то что тот не считает «Спартак» топ-клубом.
«Историческая справка: Андрей Аршавин дебютировал в 2000-м году, «Газпром» пришел в «Зенит» в декабре 2005-го.
За это время обе команды сыграли 13 матчей: 5 побед «Зенита», 4 – «Спартака» и 4 раза была ничья.
Ждем ответ от личного архивариуса», – написала «Кафешка».
- «Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.
- В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.
- «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»