Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба пристыдил Аршавина за слова о «Спартаке»

10 марта, 17:57
15

Капитан «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

  • «Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.
  • В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.

– Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остаeтся топ-клубом?

– Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные. Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом?

Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришeл, начали сопротивляться. Выражение некорректно.

Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь – начинает плохо становиться. Это вообще кошмар.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

Еще по теме:
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой» 15
Дзюба приблизился к рекорду Семака
Дзюба пожаловался на судейство: «Уже надоело, если честно»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Спартак Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773154744
Какой он топ клуб? Глухой середняк, пуговка от парток! Гыгыгы
Ответить
DMитрий
1773155006
Пристыдил словами: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1773155261
Топ клуб без трофеев много много лет) это что-то новенькое
Ответить
Айболид
1773155724
Ну возьмите вы его обратно - видите как просится .
Ответить
Цугундeр
1773155881
Св.инья неблагодарная и есть сви.нья..) Колличество побед с 03 по 08г.г равное ,но А.С.А забил пять голов, А А.С.Д. один.
Ответить
Номэд
1773156324
Бом.жарня знает, что Спартак всегда был топ-клубом. А их вшивый вонючий клубешник всего лишь с 2007 года. И поэтому им стыдно. Гыгы
Ответить
Garrincha58
1773156632
У нас нет футбола следовательно нет топ-клубов, топ-тренеров и топ-игроков. Наш чемпионат по силе и популярности где-то на 10 месте в Европе. Мы и до отстранения уже проседали, а сейчас и во все опустились до неприличия низко. Денег много тратим на футбол, а выход почти нулевой
Ответить
FCSpartakM
1773161479
и похвалил и обос..ал. Виден хейт Дзюбы к своим бывшим патронам, что Спартака вновь полюбил
Ответить
bashnat013
1773162143
Они вообще никогда ничего не выигрывали !если кто что и выигрывал то это администрация Москвы и понятно каким путем!
Ответить
Strig
1773204721
ну хоть здесь артёмка прав...
Ответить
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
7
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
8
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
2
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 