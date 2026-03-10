Дзюба пристыдил Аршавина за слова о «Спартаке»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

«Спартак» в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.

В этом сезоне клуб занимает 6-е место в чемпионате.

– Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остаeтся топ-клубом?

– Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные. Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом?

Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришeл, начали сопротивляться. Выражение некорректно.

Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь – начинает плохо становиться. Это вообще кошмар.