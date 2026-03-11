В Госдуме отреагировали на возможный допуск России до ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном участии России в чемпионате мира-2026.

«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо. Я не думаю, что ФИФА пойдeт на то, чтобы пригласить нас, но не факт.

Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать. Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд-кард. Предложение точно интересное», – сказала Журова.