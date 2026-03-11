В Госдуме отреагировали на возможный допуск России до ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном участии России в чемпионате мира-2026.
«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо. Я не думаю, что ФИФА пойдeт на то, чтобы пригласить нас, но не факт.
Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать. Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд-кард. Предложение точно интересное», – сказала Журова.
- Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Официально снятие команды не подтверждено.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- В случае отказа Ирана, его место должно быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»