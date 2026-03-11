  • В Госдуме отреагировали на возможный допуск России до ЧМ-2026

В Госдуме отреагировали на возможный допуск России до ЧМ-2026

11 марта, 17:40
14

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о возможном участии России в чемпионате мира-2026.

«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо. Я не думаю, что ФИФА пойдeт на то, чтобы пригласить нас, но не факт.

Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать. Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд-кард. Предложение точно интересное», – сказала Журова.

  • Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Официально снятие команды не подтверждено.
  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • В случае отказа Ирана, его место должно быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (14)
...уефан
1773242392
...депутатам больше нечего комментировать, кроме этой гипотетики?...
neim
1773243730
И почему вдруг решили, что именно "вам" дадут этот уайлд-кард ?
aaaaahhhh
1773244108
если они туда поедут я их презирать буду всю оставшуюся жизнь.
опус 2
1773244315
Сами придумали ,сами обсуждаем
DMитрий
1773248311
Будет о чём до лета на ровном месте поп...еть. Главное не скучайте!
Бумбраш
1773253512
Опять какие-то странные реакции в госдуме
Persona_non_Grata
1773254441
В госдуре там что малахольные? - нас уже позвали? С какой стати то - выбыла команда даже не из европейской конференции, мы там каким боком???...
