Радимов вступился за Соболева: «Вопросов к нему быть не должно»

Владислав Радимов не согласен с объемом критики в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Зенитовец забил в двух матчах подряд.

Он поразил ворота «Балтики» (1:0) в FONBET Кубке России и «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

После гола «Балтике» Соболев выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

Форвард изобразил дирижера, когда забил «Оренбургу».

«Ну нет, до 20 мячей еще «мешок» надо забить... Но я хочу сказать про другое: Соболева сейчас нещадно критикуют, технические проблемы у него, конечно, существуют, это факт.

Но он вышел в трех матчах весны – и дважды забил. Так что как к нападающему, по большому счету, вопросов к нему быть не должно.

А вот должны быть вопросы к тому же Дурану, который еще ничего не забил. А Соболева за этот отрезок надо похвалить», – считает Радимов.