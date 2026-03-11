Семака уличили в том, что он поплыл

Проспартаковский блогер Максим Никитин заявил о проблеме у главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Самое неприятное, что для «Зенита» матч со «Спартаком» – игра жизни. Столетие, напряженный тренерский штаб, футболисты и особенно Соболев, который мечтает отгрузить бывшим партнерам. В такой диспозиции все непредсказуемо. Но одно понятно точно: Семак выберет очень оборонительную тактику и будет ждать 60-й минуты, после которой у «Спартака» случаются особенные проблемы (восемь из десяти мячей пришли после 57-й минуты).

Сергей Богданович действительно поплыл. Это самый слабый «Зенит» в его бытность, но он раненый и взвинченный. А «Спартак» очень нестабильный. И вот реально волнительно. Не потому что в Питере сильная команда, а потому что от противников непонятно чего ждать», – написал Никитин.