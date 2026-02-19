Игрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил поддержку из чемпионата России.

На расистский инцидент в матче ЛЧ против «Бенфики» отреагировал зимний новичок ЦСКА Матеус Рейс, перешедший из «Спортинга».

«Танцуй, Вини! Жги расистов! 🙏🏽🇧🇷🔥💚», – написал бразильский защитник армейцев в комментариях к публикации в соцсетях.