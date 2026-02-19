Введите ваш ник на сайте
Игрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»

19 февраля, 01:16
8

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил поддержку из чемпионата России.

На расистский инцидент в матче ЛЧ против «Бенфики» отреагировал зимний новичок ЦСКА Матеус Рейс, перешедший из «Спортинга».

«Танцуй, Вини! Жги расистов! 🙏🏽🇧🇷🔥💚», – написал бразильский защитник армейцев в комментариях к публикации в соцсетях.

  • Игру останавливали во втором тайме, когда Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».
  • Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
  • Ему грозит 10-матчевая дисквалификация.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Реал Бенфика Винисиус Рейс Матеус
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1771460408
Так эта обезьяна сам нацик еще тот. Из-за этого его и хейтят. По делом папуасу
Ответить
Бумбраш
1771474702
Вини жги,пока есть возможность,скоро тебя сожгут)))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771482076
Папуанисимус гадёныш ещё тот
Ответить
