Игрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил поддержку из чемпионата России.
На расистский инцидент в матче ЛЧ против «Бенфики» отреагировал зимний новичок ЦСКА Матеус Рейс, перешедший из «Спортинга».
«Танцуй, Вини! Жги расистов! 🙏🏽🇧🇷🔥💚», – написал бразильский защитник армейцев в комментариях к публикации в соцсетях.
- Игру останавливали во втором тайме, когда Винисиус обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».
- Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
- Ему грозит 10-матчевая дисквалификация.
Источник: «Бомбардир»