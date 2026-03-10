«Динамо» продлило контракт с 17-летним талантом

«Динамо» объявило о заключении нового соглашения с полузащитником Тимофеем Маринкиным.
Московский клуб продлил контракт с 17-летним воспитанником до 2029 года.
- Прошлым летом Маринкин начал выступать за вторую команду «Динамо».
- Зимой его взяли на сборы с основой бело-голубых.
- Хавбек дебютировал за главную команду динамовцев 5 марта в кубковом дерби со «Спартаком» (5:2) и отличился голевой передачей.
- Через три дня он получил игровое время в матче с ЦСКА (4:1).
- Рыночная стоимость Маринкина – 150 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Динамо»