Губерниев – о «Спартаке»: «Должна быть команда, которая всех веселит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев скептически относится к перспективам «Спартака» при Хуане Карлосе Карседо.

В 20-м туре РПЛ красно-белые победили на своем поле «Акрон» со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

«Как «Спартак» назначает тренера, так и играет. Должна быть команда, которая всех веселит. Кого-то со знаком плюс, кого-то со знаком минус.

Обидно, потому что «Спартак» – великий клуб и должен бороться за победу в чемпионате. Понимаю, что клуб обыграл «Акрон», но я всe равно не верю в Карседо. Пусть меня разубедят, и я буду счастлив.

Против «Зенита» у команды не будет ни единого шанса, тем более матч в Петербурге», – сказал Губерниев.