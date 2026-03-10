У «Зенита» сорвался товарищеский матч с командой из Европы

Отменена товарищеская встреча между «Зенитом» и «Сьоном». Матч планировали провести в Катаре во время мартовской международной паузы.
Игра не состоится из-за ситуации на Ближнем Востоке. В регионе есть проблемы с логистикой и безопасностью после атаки США и Израиля на Иран.
Несмотря на срыв матча, оба клуба сохраняют заинтересованность в его проведении в другое время и другом месте.
- «Зенит» идет на втором месте в РПЛ после 20 туров.
- Петербуржцы набрали 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- В воскресенье команда Сергея Семака сенсационно проиграла «Оренбургу» – 1:2.
- Следующий соперник – «Спартак» (14 марта, 16:00 мск).
