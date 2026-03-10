Губерниев пошутил о желании Дзюбы возглавить «Спартак»

10 марта, 20:30
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на резонансное заявление Артема Дзюбы.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Если у Артeма есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как «Спартак» наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придeтся возглавить костромской «Спартак».

Артeм – хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьeзно отнесeтся к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.

По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королeвского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», – заявил Губерниев.

  • Артем – воспитанник красно-белых.
  • Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
...уефан
1773165453
...ну, как же здесь без Губы с его хлебалом, скоро, не дай Бог, сниться падла будет. Мало его на Матч ТВ...
Ответить
Fju-2
1773166430
Не сразу понял, что за королевский Металлист, потому что он на самом деле королЁвский.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1773168102
Пьяный Губерниев пошутил над непротрезвевшим дзюбой.
Ответить
алдан2014
1773190104
Это чё,губа так шутит? А где смеяться? После какого слова? Наговорил ерунды всякой
Ответить
