Губерниев пошутил о желании Дзюбы возглавить «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на резонансное заявление Артема Дзюбы.

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Если у Артeма есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как «Спартак» наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, то Дзюбе придeтся возглавить костромской «Спартак».

Артeм – хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьeзно отнесeтся к профессии, может и получится. Я вполне верю в него.

По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королeвского «Металлиста». Там ему можно даже не платить зарплату, потому что он богатый человек», – заявил Губерниев.