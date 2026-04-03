Романцев не поверил словам Карпина про «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил заявление Валерия Карпина, который категорически исключил, что снова будет работать в клубе параллельно с национальной командой.

«Даже если будет «Спартак»? Даже если будет мадридский «Реал», – сказал тогда Карпин.

– Недавно Валерий Карпин заявил, что больше не согласится совмещать работу в клубе и в сборной – даже если поступят предложения от «Реала» и «Спартака». Значит, в будущем тема совмещения в принципе не возникнет?

– Мне кажется, что тема тренерского совмещения в последнее время чрезмерно раздута. Особенно после ухода Карпина из «Динамо».

При этом Валерий признался, что вынужден был это сделать в силу определенных обстоятельств. А каких – осталось за кадром.

Известно, что тренерская судьба непредсказуема. И мог ли Карпин, приходя в сборную, предвидеть, что она окажется в международной изоляции?

Это похоже на ситуацию, когда человек оказывается в реанимации, где борется за жизнь и очень хочет встать на ноги. Всеми силами! Но не все зависит от него...

Я даже не могу представить, как тренер может работать в условиях, не зная, когда увидит свет в конце тоннеля.

И здесь стоит только поблагодарить Валерия за веру в себя и команду, которая осталась без турнирной мотивации и играет с кем придется. Ведь все это выхолащивает и его, и футболистов. Но они не сдаются и идут дальше. Спасибо им за это!

Кстати, могу поверить, что Валера сможет отказаться от приглашения «Реала». Но в то, что он откажет «Спартаку», верится с трудом (смеется).