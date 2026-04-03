Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Романцев не поверил словам Карпина про «Спартак»

3 апреля, 01:13
21

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил заявление Валерия Карпина, который категорически исключил, что снова будет работать в клубе параллельно с национальной командой.

«Даже если будет «Спартак»? Даже если будет мадридский «Реал», – сказал тогда Карпин.

– Недавно Валерий Карпин заявил, что больше не согласится совмещать работу в клубе и в сборной – даже если поступят предложения от «Реала» и «Спартака». Значит, в будущем тема совмещения в принципе не возникнет?

– Мне кажется, что тема тренерского совмещения в последнее время чрезмерно раздута. Особенно после ухода Карпина из «Динамо».

При этом Валерий признался, что вынужден был это сделать в силу определенных обстоятельств. А каких – осталось за кадром.

Известно, что тренерская судьба непредсказуема. И мог ли Карпин, приходя в сборную, предвидеть, что она окажется в международной изоляции?

Это похоже на ситуацию, когда человек оказывается в реанимации, где борется за жизнь и очень хочет встать на ноги. Всеми силами! Но не все зависит от него...

Я даже не могу представить, как тренер может работать в условиях, не зная, когда увидит свет в конце тоннеля.

И здесь стоит только поблагодарить Валерия за веру в себя и команду, которая осталась без турнирной мотивации и играет с кем придется. Ведь все это выхолащивает и его, и футболистов. Но они не сдаются и идут дальше. Спасибо им за это!

Кстати, могу поверить, что Валера сможет отказаться от приглашения «Реала». Но в то, что он откажет «Спартаку», верится с трудом (смеется).

  • Карпин возглавил российскую сборную в июле 2021 года.
  • Его контракт с РФС действует до лета 2028-го.
  • Тренер совмещал работу сначала в сборной и «Ростове», а затем – в сборной и «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Романцев Олег Карпин Валерий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775168599
Спасибо огромное за сборную, Карпин!(
Ответить
BarStep
1775187005
Уважаемого чела посетил маразм?! Жаль.., - это звоночек
Ответить
FWSPM
1775227480
"Я даже не могу представить, как тренер может работать в условиях, не зная, когда увидит свет в конце тоннеля." Да какой свет в тоннеле? лафа а не работа никакого давления и спроса за результат. тоже самое у него в ростове было стоило перейти в другую среду где надо было сразу дать результат тут же посыпался
Ответить
alefreddy
1775286572
только арабы могут пригласить там сейчас жарко
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 