В «Спартаке» сообщили, когда вернется Бабич

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о сроках восстановления защитника Срджана Бабича.
«Бабичу по-прежнему нужно время, он усердно работает. Сложно рассчитывать, что он будет доступен в играх концовки сезона, но к предсезонке он будет готов«, – сказал Карседо.
- 29-летний Бабич провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
- Он получил повреждение 18 октября в игре РПЛ с «Ростовом».
- Сообщалось, что серб выбыл на шесть-восемь месяцев.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6. В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
Источник: «Р-Спорт»