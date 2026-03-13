Карседо рассказал о восстановлении Самошникова, Помазуна и Бабича

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что защитник Илья Самошников к началу следующей недели полноценно вернется к работе в основной группе.

– Что с Самошниковым?

– Он прибавляет. Его состояние все лучше и лучше. Уже на этой неделе он присоединялся к работе в основной группе. Надеюсь, он поправится как можно скорее и к предстоящей неделе уже полноценно вернется.

– Сегодня Илья Помазун тоже тренировался в общей группе. Когда он сможет сыграть?

– Мы очень рады, что Илья вернулся к тренировкам после четырех недель отсутствия. Это хорошо для него, для команды, для конкуренции. С конкуренцией всегда лучше, я им очень доволен. Думаю, что все будет хорошо.

– Когда ждать Срджана Бабича?

– Посмотрим. Он тоже восстанавливается, ему все лучше и лучше. Он работает отдельно с реабилитологом. Иногда что‑то делает на поле. Ему еще нужно время для того, чтобы восстановиться.