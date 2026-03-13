Карседо рассказал о восстановлении Самошникова, Помазуна и Бабича

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что защитник Илья Самошников к началу следующей недели полноценно вернется к работе в основной группе.
– Что с Самошниковым?
– Он прибавляет. Его состояние все лучше и лучше. Уже на этой неделе он присоединялся к работе в основной группе. Надеюсь, он поправится как можно скорее и к предстоящей неделе уже полноценно вернется.
– Сегодня Илья Помазун тоже тренировался в общей группе. Когда он сможет сыграть?
– Мы очень рады, что Илья вернулся к тренировкам после четырех недель отсутствия. Это хорошо для него, для команды, для конкуренции. С конкуренцией всегда лучше, я им очень доволен. Думаю, что все будет хорошо.
– Когда ждать Срджана Бабича?
– Посмотрим. Он тоже восстанавливается, ему все лучше и лучше. Он работает отдельно с реабилитологом. Иногда что‑то делает на поле. Ему еще нужно время для того, чтобы восстановиться.
- В начале февраля пресс‑служба красно‑белых сообщала, что 29-летний Помазун пропустит около месяца из‑за травмы.
- 28-летний Самошников в последний раз выходил на поле в составе «Спартака» 25 октября прошлого года.
- 29-летний Бабич травмировался 18 октября в игре РПЛ с «Ростовом». Сообщалось, что серб выбыл на 6-8 месяцев.