Круговой: «Челестини победил бы Талалаева в боксерском бою»

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой порассуждал о гипотетическом боксерском поединке между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини.
Ранее главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Они были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.
– Как реагируете на разгон со стороны «Балтики» гипотетического боксерского боя между Талалаевым и Челестини?
– «Балтика» только и делает, что разгоняет. Зачем эти бои?
– Люди подхватывают обсуждение, спорят, кто одержал бы победу.
– Челестини бы одержал победу. Я за своего тренера.
- В ходе игры 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
- Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ранее высказался о контексте идеи возможного боксерского поединках тренеров.
Источник: «РБ Спорт»