Круговой: «Челестини победил бы Талалаева в боксерском бою»

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой порассуждал о гипотетическом боксерском поединке между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини.

Ранее главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Они были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.

– Как реагируете на разгон со стороны «Балтики» гипотетического боксерского боя между Талалаевым и Челестини?

– «Балтика» только и делает, что разгоняет. Зачем эти бои?

– Люди подхватывают обсуждение, спорят, кто одержал бы победу.

– Челестини бы одержал победу. Я за своего тренера.