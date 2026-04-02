  • Круговой: «Челестини победил бы Талалаева в боксерском бою»

Круговой: «Челестини победил бы Талалаева в боксерском бою»

2 апреля, 16:37
12

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой порассуждал о гипотетическом боксерском поединке между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини.

Ранее главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Они были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.

– Как реагируете на разгон со стороны «Балтики» гипотетического боксерского боя между Талалаевым и Челестини?

– «Балтика» только и делает, что разгоняет. Зачем эти бои?

– Люди подхватывают обсуждение, спорят, кто одержал бы победу.

– Челестини бы одержал победу. Я за своего тренера.

  • В ходе игры 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
  • Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ранее высказался о контексте идеи возможного боксерского поединках тренеров.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Круговой Данил Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (12)
Цугундeр
1775137190
) Во наяривает, аж ушей не видно.. "Где твоя Родина , сынок?")
Ответить
Император 1
1775137915
Талалаев бы его размотал
Ответить
biber.ru
1775138256
Лучше бы в игре победил.
Ответить
Alexander.saf
1775140423
Побеждать надо на поле
Ответить
andr45
1775141986
Как же деградировал престиж тренеров, если футболеры обсуждают какой тренер другому рожу набьет, харю начистит, нос расквасит( А щелкоперы и блогеры готовы бежать в Winline и делать ставки) Это и есть футбол по-рассейски(
Ответить
Cleaner
1775142123
У Талалаева РЕПА в два раза шире, чем у Челестини! Значит в нее в два раза легче попасть. Ставлю на итальянца! И РЖУ ну ни могу!!!...)))
Ответить
boris63
1775142261
Играйте в футбол придурки.
Ответить
VVM1964
1775147469
А если стреляться или на шпагах ?)...
Ответить
bashnat013
1775149972
Пахтакор Чемпион!!!
Ответить
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
