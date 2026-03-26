Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Балтике» оценили идею устроить бой Талалаева с Челестини

В «Балтике» оценили идею устроить бой Талалаева с Челестини

26 марта, 12:12
22

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников отреагировал на идею устроить боксерский поединок между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини.

Ранее главные тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в потасовке в ходе матча команд в 21-м туре РПЛ (1:0) и получили красные карточки. Они были дисквалифицированы на 4 и 1 матч соответственно.

– Кстати, вы же активно развивает в том числе и бокс. У корпорации есть «Ударная десятка». Я тут на днях подумал, как человек из единоборств, почему бы, допустим, не предложить Челестини и Талалаеву провести боксерский поединок? То есть если есть проблемы, можно их решить на официальном ринге.

– А вы бы на кого поставили? [смеется]

– Я не видел боксерские навыки. Челестини, по-моему, помоложе Талалаева. Но тоннаж ударов у Андрея Викторовича может быть посерьезнее.

– Тоннаж посерьезнее. Я думаю, мы спокойно поставили бы на Андрея Викторовича и выиграли бы.

У «Ростеха» не только «Ударная десятка», мы вообще ориентируемся на развитие спорта. Коллеги рассказывают, что, когда люди приходят устраиваться на работу, спрашивают, а правда ли у нас есть такие-то и такие-то секции.

Бокс стал интересным видом спорта. 10 лет назад появился турнир, который мы назвали «Ударная десятка». Это не только турнир по боксу, но и по силе удара – это когда бьют по груше и тоннаж измеряют. И турнир очень хорошо зашел, это были изначально соревнования среди предприятий, а потом финал прошел в Москве. В прошлом году было более 90 тысяч участников.

И чем еще был примечателен матч с ЦСКА: мы впервые решили с силой удара выйти на футбольный уровень. В перерыве матча прошли соревнования между болельщиками ЦСКА и «Балтики» по силе удара. Вытащили грушу, они ударили, победила «Балтика». Честно и справедливо. И это было вот какое-то такое интересное действо, понравилось болельщикам, хорошая картинка была.

Вообще, у нас в планах попробовать сделать некий чемпионат среди болельщиков по силе удара. Это легко организовать в перерыве – вытащить мешок и по нему ударить, выявив сильнейших болельщиков.

– И агрессию так утилизируют.

– И агрессию утилизировать. Но, видите, в матче «Балтика» – ЦСКА не помогло [смеется].

– Я уже тут нафантазировал боксерскую вывеску боя Челестини – Талалаев…

– Да, собрали бы полный стадион.

– Можно было бы и серию из двух поединков сделать.

– Разогнаться можно было бы от души.

  • В ходе игры «Балтика» – ЦСКА Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник москвичей Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Еще по теме:
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgen64
1774518908
Лучше бы бой Миллера и Ротенберга
Ответить
evgevg13
1774519029
Лучшее биатлон. И комментатор готовый есть
Ответить
sochi-2013
1774519287
Дебил на дебиле и дебилом погоняет.
Ответить
Император 1
1774520775
Давайте
Ответить
boris63
1774521586
А почему эти придурки решили, что Челестини должен с кем то драться. А вдруг он стреляет отлично, так зачем ему соглашаться на предложенную какими то дурачками фигню.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774522669
Челестини Талалаю челюсть отрехтует
Ответить
алдан2014
1774524039
Интереснее дельфина и дзюбы
Ответить
Айболид
1774524891
Даёшь хольмганг "три щита" !
Ответить
Александр-Балашов-google
1774525175
Всех рассудит только клетка.
Ответить
anatolich72
1774528783
Вот реальные дебилы и гопники.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 