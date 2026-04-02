Кавазашвили раскритиковал Карпина: «Он нигде не успевает!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недоволен работой Валерия Карпина в российской национальной команде.
«У господина Валерия времени нет никогда. За четыре года, что он работает в сборной, он поменял несколько футбольных клубов. Он нигде не успевает! Ни в клубах, ни в сборной!
Поэтому он не стремится работать в сборной на перспективу. Он берeт только тех футболистов, которые играли в его команде, в «Ростове», допустим. Или того игрока, который на коротком отрезке показал хорошую игру, но он возрастной. Карпин его берeт.
Я хотел спросить, зачем брать в сборную возрастных футболистов, если у нас есть план в сборной работать на перспективу», – сказал Кавазашвили.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Евро-футбол»