Кавазашвили раскритиковал Карпина: «Он нигде не успевает!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недоволен работой Валерия Карпина в российской национальной команде.

«У господина Валерия времени нет никогда. За четыре года, что он работает в сборной, он поменял несколько футбольных клубов. Он нигде не успевает! Ни в клубах, ни в сборной!

Поэтому он не стремится работать в сборной на перспективу. Он берeт только тех футболистов, которые играли в его команде, в «Ростове», допустим. Или того игрока, который на коротком отрезке показал хорошую игру, но он возрастной. Карпин его берeт.

Я хотел спросить, зачем брать в сборную возрастных футболистов, если у нас есть план в сборной работать на перспективу», – сказал Кавазашвили.