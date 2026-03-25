Раскрыто необычное прозвище Пономарева в сборной СССР

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как в советской команде называли Владимира Пономарева.

Сегодня на Аллее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве открыли бюст Пономарева.

Он выступал за армейцев с 1962 по 1969 год, провел более 200 матчей.

Бывший защитник становился с ЦСКА чемпионом СССР.

За сборную отыграл 25 матчей, помог ей стать четвертой на ЧМ-1966.

86-летний Пономарев – подполковник в отставке.

«Мы Володьку Цыпочкой звали. Он был очень жесткий, цепкий защитник на поле, но мягкий в жизни человек. Потому Цыпочка. Ну и еще Пономарь.

Володя – представитель той плеяды ЦСКА, которая была в сборной СССР», – заявил Кавазашвили.