Раскрыто необычное прозвище Пономарева в сборной СССР

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как в советской команде называли Владимира Пономарева.
- Сегодня на Аллее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве открыли бюст Пономарева.
- Он выступал за армейцев с 1962 по 1969 год, провел более 200 матчей.
- Бывший защитник становился с ЦСКА чемпионом СССР.
- За сборную отыграл 25 матчей, помог ей стать четвертой на ЧМ-1966.
- 86-летний Пономарев – подполковник в отставке.
«Мы Володьку Цыпочкой звали. Он был очень жесткий, цепкий защитник на поле, но мягкий в жизни человек. Потому Цыпочка. Ну и еще Пономарь.
Володя – представитель той плеяды ЦСКА, которая была в сборной СССР», – заявил Кавазашвили.
