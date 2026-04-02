У Федотова появился вариант в РПЛ спустя 2 года

Тренер Владимир Федотов может вернуться в чемпионат России. Он интересен «Крыльям Советов».

Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Федотова хотят назначить после увольнения Сергея Булатова, который принял команду накануне и может уйти по окончании сезона.