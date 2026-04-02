У Федотова появился вариант в РПЛ спустя 2 года

Тренер Владимир Федотов может вернуться в чемпионат России. Он интересен «Крыльям Советов».
Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Федотова хотят назначить после увольнения Сергея Булатова, который принял команду накануне и может уйти по окончании сезона.
- Федотов без работы с лета 2024 года, когда его уволили из ЦСКА, заменив на Марко Николича. С москвичами тренер брал Кубок России.
- Также тренер работал в РПЛ с «Оренбургом» и «Сочи». Первых он выводил из Первой лиги.
- «Крылья Советов» занимают место в зоне переходных матчей РПЛ и претендуют на победу в FONBET Кубке России.
Источник: «Бомбардир»