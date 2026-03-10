Кавазашвили назвал причину успехов «Динамо» при Гусеве

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили проанализировал результаты «Динамо» после зимней паузы.

Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.

Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Гусев понял, какой футболист на каком месте принесeт больше пользы команде. И он нашeл эту золотую середину.

Обратите внимание, вроде футболисты одни и те же при Гусеве выходят в стартовом составе, и каждый из них на своeм месте выполняет свои обязанности с взаимовыручкой, взаимопониманием с другими игроками.

Это говорит о том, что Гусев нашeл отношения, которые футболисты друг другу могут дать», – заявил Кавазашвили.