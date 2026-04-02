Семак похвалил руководство «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратил внимание, что руководители не отчитывают его при футбоистах.
«Руководство вправе оценивать работу тренера и высказывать все, что о ней думает. Разноса как такового, на эмоциях и в присутствии игроков, руководители «Зенита» себе не позволяют», – сказал Семак.
- Он возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года. Он пришел из «Уфы». Вернувшись в Санкт-Петербург, тренер привел клуб к шести подряд чемпионствам. Гегемония была прервана в прошлом году, когда титул достался «Краснодару».
- Сейчас «Зенит» также борется с «Краснодаром» за чемпионство. От лидирующих южан петербуржцы отстают на очко.
Источник: «Р-Спорт»