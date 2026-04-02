Появилась версия, кто конкретно виноват в бешеных тратах ЦСКА на агентов

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин попробовал объяснить огромные траты ЦСКА на агентов.

«ЦСКА сделал невозможное – обошел в этом рейтинге «Спартак». В 2024-м ЦСКА заплатил агентам в 3,5 раза меньше. Причину такого бурного роста назвать не могу, но догадываюсь, что этому поспособствовал одиозный агент Павел Андреев, с которым клуб тесно сотрудничает как раз с прошлого года.

Всего в 2025-м агентам заплатили почти 5,5 млрд. руб. И если бы наше государство, в данном случае в лице министра спорта Дегтярева, действительно хотело что-то изменить к лучшему в российском футболе, а не тупо запрещать, блокировать и импортозамещать, то, безусловно, обратило бы внимание на эти цифры», – написал Борзыкин.