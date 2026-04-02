  Появилась версия, кто конкретно виноват в бешеных тратах ЦСКА на агентов

Появилась версия, кто конкретно виноват в бешеных тратах ЦСКА на агентов

2 апреля, 08:29
6

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин попробовал объяснить огромные траты ЦСКА на агентов.

«ЦСКА сделал невозможное – обошел в этом рейтинге «Спартак». В 2024-м ЦСКА заплатил агентам в 3,5 раза меньше. Причину такого бурного роста назвать не могу, но догадываюсь, что этому поспособствовал одиозный агент Павел Андреев, с которым клуб тесно сотрудничает как раз с прошлого года.

Всего в 2025-м агентам заплатили почти 5,5 млрд. руб. И если бы наше государство, в данном случае в лице министра спорта Дегтярева, действительно хотело что-то изменить к лучшему в российском футболе, а не тупо запрещать, блокировать и импортозамещать, то, безусловно, обратило бы внимание на эти цифры», – написал Борзыкин.

  • В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
  • 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
  • Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».

Еще по теме:
Генич – об отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА: «Сказался авторитет Акинфеева» 6
ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с 40-летием 4
Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием 4
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
subbotaspartak
1775110621
ЦСКАрмии... тут должны быть агенты.
Ответить
NewLife
1775111059
Если это первоапрельсий юмор, то бездарный.
Ответить
vvv123
1775111887
Бабло тратит воровская шайка в руководстве коней, а виноват министр спорта! Неплохая версия.
Ответить
Император Бомжей
1775113910
Агенты это гниды в мировом футболе, че тут удивляться и считать чужие бабки?!)))
Ответить
biber.ru
1775116954
Агенты это легальная финансовая прачечная, многих они очень даже устраивают.
Ответить
FWSPM
1775121823
Всего в 2025-м агентам заплатили почти 5,5 млрд. руб. И если бы наше государство, в данном случае в лице министра спорта Дегтярева, действительно хотело что-то изменить к лучшему в российском футболе, а не тупо запрещать, блокировать и импортозамещать, то, безусловно, обратило бы внимание на эти цифры», – написал Борзыкин Чинуши имеют свою долю как и везде в других сферах. Коррупция как и алкоголизм крепко пустила корни по всей стране. Теперь еще и исламизацию устроили. Финал будет печальным.
Ответить
Главные новости
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
