Раскрыты траты российских клубов на агентов в 2025 году

РФС опубликовал суммы, потраченные российскими клубами на агентов 2025 году.
1. АО «ПФК ЦСКА» – 26 000 000,00 рублей, 12 955 240 евро, 2 670 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 426 498 684,67 рубля);
2. АО «ФК «Спартак-Москва» – 33 829 008,82 рублей, 11 237 476,62 евро, 28 735,49 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 108 562 713,35 рублей);
3. АО «ФК «Зенит» – 37 503 597,00 рублей, 9 173 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 874 141 739,00 рублей);
4. ООО «ФК «Рубин» – 140 000 000,00 рублей, 2 431 053,35 евро (итого в рублевом эквиваленте: 408 479 282,93 рубля);
5. АО «ФК «Динамо-Москва» – 11 347 092,00 рубля, 4 362 116,19 евро (итого в рублевом эквиваленте: 398 594 574,01 рублей);
6. ООО «ФК «Краснодар» –127 250 000,00 рублей, 1 643 000 евро, 910 442 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 353 728 810,00 рублей);
7. АО «ФК «Локомотив» – 90 904 255,00 рублей, 1 095 221,47 евро (итого в рублевом эквиваленте: 196 470 081,00 рубль);
8. АО «ФК «Ростов» – 167 176 104,00 рубля;
9. АНО «ФК «Динамо» г. Махачкала – 20 000 000,00 рублей, 440 000 евро, 225 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 79 624 182,00 рубля);
10. АНО «РФК «Ахмат» – 709 500 евро (итого в рублевом эквиваленте: 70 322 802 рубля);
11. АО «ФК «Балтика» – 668 500 евро, 7 500 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 63 322 060,00 рублей);
12. ООО «ФК «Сочи» – 5 001 195,14 рублей, 440 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 41 378 124,00 рубля);
13. АО «ФК «Торпедо Москва» – 36 514 055,00 рублей;
14. АНО «ПФК «Арсенал» – 26 000 000,00 рублей, 30 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 29 064 000,00 рублей);
15. АНО «ФК «Акрон» – 312 228 евро (итого в рублевом эквиваленте: 28 633 771,29 рублей);
16. АНО «ФК «Оренбург» – 3 232 692,46 рублей, 170 000 евро, 53 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 23 715 959,26 рублей);
АНО «ФК «Челябинск» – 6 500 000,00 рублей, 180 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 23 332 358,00 рублей);
18. АНО «ФК «Пари Нижний Новгород» – 160 000 евро, 5 000 000 рублей (итого в рублевом эквиваленте: 19 805 546,80 рублей);
19. ООО «ФК «Родина» – 6 195 319,00 рублей;
20. АНО «ФК «Черноморец» – 6 000 000,00 рублей;
21. АО «ФК «Урал» – 63 050 евро (итого в рублевом эквиваленте: 5 971 024,15 рубля);
22. АНО «ФК «Енисей» – 2 560 000,00 рублей;
23. АНО «ФК «Амкар-Пермь» – 400 000,00 рублей;
24. ООО «ЖФК «Динамо-Москва» – 355 504, 78 рублей;
25. ФК «СКА-Хабаровск» – 200 000,00 рублей.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в 2025 году, составила 5 371 046 695,94 рублей.
Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2025 году футболистами, составила 116 332 963,00 рубля.