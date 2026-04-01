Раскрыты траты российских клубов на агентов в 2025 году

1 апреля, 11:48
11

РФС опубликовал суммы, потраченные российскими клубами на агентов 2025 году.

1. АО «ПФК ЦСКА» – 26 000 000,00 рублей, 12 955 240 евро, 2 670 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 426 498 684,67 рубля);

2. АО «ФК «Спартак-Москва» – 33 829 008,82 рублей, 11 237 476,62 евро, 28 735,49 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 1 108 562 713,35 рублей);

3. АО «ФК «Зенит» – 37 503 597,00 рублей, 9 173 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 874 141 739,00 рублей);

4. ООО «ФК «Рубин» – 140 000 000,00 рублей, 2 431 053,35 евро (итого в рублевом эквиваленте: 408 479 282,93 рубля);

5. АО «ФК «Динамо-Москва» – 11 347 092,00 рубля, 4 362 116,19 евро (итого в рублевом эквиваленте: 398 594 574,01 рублей);

6. ООО «ФК «Краснодар» –127 250 000,00 рублей, 1 643 000 евро, 910 442 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 353 728 810,00 рублей);

7. АО «ФК «Локомотив» – 90 904 255,00 рублей, 1 095 221,47 евро (итого в рублевом эквиваленте: 196 470 081,00 рубль);

8. АО «ФК «Ростов» – 167 176 104,00 рубля;

9. АНО «ФК «Динамо» г. Махачкала – 20 000 000,00 рублей, 440 000 евро, 225 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 79 624 182,00 рубля);

10. АНО «РФК «Ахмат» – 709 500 евро (итого в рублевом эквиваленте: 70 322 802 рубля);

11. АО «ФК «Балтика» – 668 500 евро, 7 500 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 63 322 060,00 рублей);

12. ООО «ФК «Сочи» – 5 001 195,14 рублей, 440 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 41 378 124,00 рубля);

13. АО «ФК «Торпедо Москва» – 36 514 055,00 рублей;

14. АНО «ПФК «Арсенал» – 26 000 000,00 рублей, 30 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 29 064 000,00 рублей);

15. АНО «ФК «Акрон» – 312 228 евро (итого в рублевом эквиваленте: 28 633 771,29 рублей);

16. АНО «ФК «Оренбург» – 3 232 692,46 рублей, 170 000 евро, 53 000 долларов США (итого в рублевом эквиваленте: 23 715 959,26 рублей);

17. АНО «ФК «Челябинск» – 6 500 000,00 рублей, 180 000 евро АНО «ФК «Челябинск» – 6 500 000,00 рублей, 180 000 евро (итого в рублевом эквиваленте: 23 332 358,00 рублей);

18. АНО «ФК «Пари Нижний Новгород» – 160 000 евро, 5 000 000 рублей (итого в рублевом эквиваленте: 19 805 546,80 рублей);

19. ООО «ФК «Родина» – 6 195 319,00 рублей;

20. АНО «ФК «Черноморец» – 6 000 000,00 рублей;

21. АО «ФК «Урал» – 63 050 евро (итого в рублевом эквиваленте: 5 971 024,15 рубля);

22. АНО «ФК «Енисей» – 2 560 000,00 рублей;

23. АНО «ФК «Амкар-Пермь» – 400 000,00 рублей;

24. ООО «ЖФК «Динамо-Москва» – 355 504, 78 рублей;

25. ФК «СКА-Хабаровск» – 200 000,00 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в 2025 году, составила 5 371 046 695,94 рублей.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам в 2025 году футболистами, составила 116 332 963,00 рубля.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1775033690
Полтора ярда. Гм .. Ну хоть что-то не долетело.( А если это СМС-ками послать для больных детей.? "Сумасшедшие деньги получаются.."((
Ответить
рылы
1775033732
миллиард рублей на агентов за год. жопа. надо их законодательно запретить, а гурцкую и лепсаю посадить.
Ответить
ScarlettOgusania
1775034597
"конские" суммы на агентов тратят клубы РПЛ и было бы за что..?)
Ответить
Artemka444
1775035154
Агенты это просто мразоты
Ответить
Semenycch
1775036934
Так вот почему такой дорогой бензин на заправках Лукойла!
Ответить
Vitaga
1775038237
раньше пели -... возьмите в акционеры Газпрома. теперь еще добавляется -..-возьмите в футбольные агенты
Ответить
FWSPM
1775043362
главные бенефициары этого безобразия те кто согласовывает трансферы.
Ответить
нейтральныйкакникто
1775045725
А сколько агенты потратили на то , что бы их не трогали ВЕРХИ(поделились с ними) ????
Ответить
erybov1965
1775075693
Агент, по-моему мнению, — это просто посредник того, чтобы некоторые люди, которые хоть немного причастны к клубам, футболу, заработали на этом, помимо зарплаты. Естественно, он берет свой процент. Я вообще не знаю, зачем они нужны. В каждом клубе должны быть скауты, которые ищут нужных игроков, а если игрок прибегает к услугам агента, вот пусть он и платит, только со своей зарплаты, раз мозгов нет «правильный контракт» себе «найти».
Ответить
