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Экс-тренер «Зенита» призвал расформировать сборную России

1 апреля, 20:25
13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает бессмысленным существование сборной России в условиях международного бана.

«Сборная России не может играть на международной арене. Эта сборная в принципе – ничего. Сейчас бесполезно говорить про нее, потому что она нигде играть не может. Это катастрофа.

Не вижу никакого смысла в существовании сборной России – это ни к чему. Было бы правильно ее расформировать. Зачем команда, которая не может играть в кубках?» – заявил Петржела.

  • Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Зенит Россия Петржела Властимил
Комментарии (13)
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VVM1964
1775064665
Я это уже ни раз предлогал !...
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Gwynbleidd
1775065101
Ну как минимум для болельщиков... В Краснодаре собрали 30к человек...
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рылы
1775065737
придурок.
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Император Бомжей
1775066468
Чех говорит о России, к которой отношение не имеет))) Знатный *******!
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mutabor0992
1775068160
СлЮшай зачем расформировать?Пусть играют за БЕСПЛАТНО!То есть ДАРОМ!И кормежка на базе: доширак и два вареных яЙца...А если проиграют...То 20 ударов по пяткам И...Еще на неделю на базе закрыть.
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boris63
1775090052
Глупо расформировывать то, чего нет. А при Карпине сборной не стало, сорок балдеющих миллионеров, это не сборная,это стадо.
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