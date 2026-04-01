Экс-тренер «Зенита» призвал расформировать сборную России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает бессмысленным существование сборной России в условиях международного бана.

«Сборная России не может играть на международной арене. Эта сборная в принципе – ничего. Сейчас бесполезно говорить про нее, потому что она нигде играть не может. Это катастрофа.

Не вижу никакого смысла в существовании сборной России – это ни к чему. Было бы правильно ее расформировать. Зачем команда, которая не может играть в кубках?» – заявил Петржела.