Экс-тренер «Зенита» призвал расформировать сборную России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает бессмысленным существование сборной России в условиях международного бана.
«Сборная России не может играть на международной арене. Эта сборная в принципе – ничего. Сейчас бесполезно говорить про нее, потому что она нигде играть не может. Это катастрофа.
Не вижу никакого смысла в существовании сборной России – это ни к чему. Было бы правильно ее расформировать. Зачем команда, которая не может играть в кубках?» – заявил Петржела.
- Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: Sport24