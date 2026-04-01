Кахигао объяснил радикальную чистку состава в «Спартаке»

1 апреля, 21:56
11

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, почему клуб отпустил ряд легионеров бесплатно или за минимальную компенсацию.

В прошлом году московскую команду, в частности, покинули Шамар Николсон, Виллиан Жозе, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте, Миенти Абена, Рикарду Мангаш и Хесус Медина. Суммарно красно-белые заработали на них около 5,3 миллиона евро.

«Уровень Николсона не соответствовал уровню «Спартака». Когда я пришeл, он уже был в «Спартаке». От него хотел избавиться тренер. Я от него хотел избавиться, потому что он не дотягивал по качеству игры. К тому же у него была высокая зарплата. Поэтому мы с ним пришли к взаимопониманию. Это отвечало интересам команды.

Экономические издержки для команды были весьма скромные. Более того, могу рассказать, что на протяжении двух месяцев никто не направил предложение о покупке игрока. Чтобы продать футболиста, нужен спрос. А спроса не было. О чeм нам говорит отсутствие спроса? Почему же никто им не заинтересовался?

Я не могу контролировать то, насколько тот или иной клуб заинтересован в наших игроках. А вот на что могу повлиять, так это на то, кого хочу видеть в нашей команде. Понимал, что мне нужно будет потратить пару трансферных окон, чтобы избавиться от некоторых футболистов. Для меня было это важнее, чем подписать новых.

Нельзя навести порядок в доме, если ты прибрал половину помещений, а вторая половина остаeтся заваленной хламом. В первую очередь необходимо вынести всe лишнее из дома. Тогда уже можно наводить порядок. Тогда уже можно расставить мебель так, как хочется.

На это мы и сделали ставку. Я осознавал, что мы должны расстаться с игроками. Дуарте, например, мы продали по рыночной цене. Он был весьма результативен, и мы продали его за те же деньги, за которые он пришeл в команду.

В случае с Рикарду Мангашем, думаю, мы будем получать дивиденды на протяжении ближайших трeх лет. Так что на его трансфере мы заработали больше, чем потратили. Относительно Медины, по нему предложений не поступало.

Несу ли я ответственность за то, что команда заплатила за этого игрока до моего прихода? Нет. Этот игрок вообще не появлялся на поле.

Одновременно с этим предлагаю посмотреть на то, как складывается карьера футболистов в других командах. Можно оценить их результативность там после ухода из «Спартака». Это позволит оценить их рыночную стоимость», – заявил Кахигао.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

VVM1964
1775070285
Дуарте сейчас не помешал бы !...
рылы
1775071580
ахаха! 7 игроков слили по цене одного литвинова! во дебилы тарасофские) так. я открываю маркт, беру щёты и начинаю считать, кто сколько сейчас стоит. шамар - 3,2 ляма виллиан жозе - 1,4 тавареш - 0,4 дуарте - 2 абена - 0,6 мангаш - 2,5 медина - 2,5 итого по рынку они стоят 12,6. а купили их всех за 8 + 2 + 2 + 4 + 1,2 + 2 + 6 = 25,2 ляма! и продали в 5 раз дешевле! ухаха! гы-гы!
FWSPM
1775073095
что бы купить что то ненужное нужно вначале продать что то ненужное)) главное на каждой сделке не забыть положить себе в карман.
erybov1965
1775075134
Правильно и красиво уже научился говорить, теперь бы еще всё правильно так сделал, как говорит.
ZAITZEFF2011
1775075689
Кто уволит Кахигао?
vvv123
1775112101
Странно, этих любителей никто не берет кроме хряков? Почему так?
Все новости
Все новости
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
