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Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Рикарду Мангаш
€ 2 млн
Рикарду Мангаш
Монца
19 марта 1998 (28), Лиссабон
#7 | Защитник
179 см
Португалия
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Трансферы
Фото
«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»
2025.08.18 12:45
10
Португальский агент прокомментировал трансфер Мангаша в «Спортинг» из «Спартака»
2025.08.07 19:23
1
Фото
«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»
2025.08.07 14:06
4
«Спартак» отзаявил легионера
2025.08.07 01:07
5
Фото
Мангаш попрощался со «Спартаком»
2025.08.06 15:57
10
Переход Мангаша из «Спартака» в «Спортинг» задерживается: известна причина
2025.08.04 13:57
4
Самошников прошел проверку голеностопа перед трансфером в «Спартак»
2025.08.01 10:35
13
Жедсон знает только одного игрока «Спартака»
2025.07.31 23:35
1
Защитник «Спартака» прошел медосмотр для «Спортинга»
2025.07.30 18:29
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
2025.07.29 12:05
9
Мостовой оценил решение «Спартака» продать Мангаша
2025.07.29 00:37
2
Защитник «Спартака» улетел из Москвы
2025.07.28 21:43
7
Агенты Мангаша высказались о продаже игрока «Спартаком»
2025.07.28 12:43
2
«Спартак» продаст Мангаша дешевле, чем покупал
2025.07.28 07:56
10
Названа сумма, которую «Спартак» получит за Мангаша
2025.07.27 18:23
12
«Спартак» почти согласовал продажу защитника
2025.07.27 16:51
11
«Спортинг» вступил в переговоры по защитнику «Спартака»
2025.07.27 10:57
11
«Спортинг» планирует купить защитника «Спартака»
2025.06.30 12:33
4
«Спартак» ищет новый клуб для защитника
2025.06.22 13:22
6
Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»
2025.06.12 22:51
6
Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша
2025.06.04 10:10
8
Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»
2025.05.26 17:55
28
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон
2025.05.18 17:25
6
⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов
2025.05.06 14:16
61
«Спартак» хочет расстаться летом с двумя футболистами
2025.04.30 16:12
13
Стало известно условие для продажи Мангаша «Спартаком»
2025.04.25 10:59
5
«Спартак» может избавиться от легионера, купленного в прошлом году
2025.04.16 20:52
5
Реакция директора «Спартака» на новости о продаже Хлусевича и Мангаша
2025.04.06 19:17
2
Мангаш заявил, что в «Спартаке» есть два особенных игрока
2025.04.02 11:37
3
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