Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша

Защитник Рикарду Мангаш с большой долей вероятности покинет «Спартак» этим летом. Клуб рассчитывает заработать на продаже португальца около 1-2 миллионов евро, включая возможные бонусы.

Сообщалось, что в Мангаше заинтересована «Бенфика». Официального предложения от лиссабонского клуба в «Спартак» на данный момент не поступало. Есть интерес и от других португальских клубов.