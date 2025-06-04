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  • Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша

Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша

Сегодня, 10:10
6

Защитник Рикарду Мангаш с большой долей вероятности покинет «Спартак» этим летом. Клуб рассчитывает заработать на продаже португальца около 1-2 миллионов евро, включая возможные бонусы.

Сообщалось, что в Мангаше заинтересована «Бенфика». Официального предложения от лиссабонского клуба в «Спартак» на данный момент не поступало. Есть интерес и от других португальских клубов.

  • 27-летний Мангаш провел в этом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.
  • Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • «Спартак» купил Мангаша у «Витории Гимарайнш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Бенфика Мангаш Рикарду
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Комментарии (6)
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Plyash
1749022282
Парнишка неплохо играл вообще то , когда его выпускали . Почаще надо доверять , а не продавать .
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NewLife
1749022353
Фейк за фейком. Стыдно за Бомбардир.
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FWSPM
1749023724
молдавана сливать а этот пусть играет
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