Стало известно, сколько «Спартак» хочет заработать на продаже Мангаша

Защитник Рикарду Мангаш с большой долей вероятности покинет «Спартак» этим летом. Клуб рассчитывает заработать на продаже португальца около 1-2 миллионов евро, включая возможные бонусы.
Сообщалось, что в Мангаше заинтересована «Бенфика». Официального предложения от лиссабонского клуба в «Спартак» на данный момент не поступало. Есть интерес и от других португальских клубов.
- 27-летний Мангаш провел в этом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
- «Спартак» купил Мангаша у «Витории Гимарайнш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru