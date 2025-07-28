Агенты Мангаша высказались о продаже игрока «Спартаком»

В агентстве Team Future, которое представляет интересы защитника «Спартака» Рикардо Мангаша, прокомментировали информацию о возможности скорого перехода игрока в «Спортинг».
«Да, действительно сделка близка к завершению», – сказали в агентстве.
- По данным A Bola, лиссабонцы заплатят за игрока 300 тысяч евро плюс от 500 до 700 тысяч в виде бонусов. Также «Спартак» получит 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.
- 27-летний Мангаш провел в прошлом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола. В этом сезоне португалец сыграл за красно-белых в 2 встречах.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»