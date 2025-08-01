Самошников прошел проверку голеностопа перед трансфером в «Спартак»

Игрок «Локомотива» Илья Самошников в ближайшие дни пройдет официальный медосмотр перед переходом в «Спартак». Красно-белые видят его на позиции левого защитника.

Повторные снимки голеностопа футболиста, у которого были проблемы со здоровьем, устроили «Спартак».

Журналист Иван Карпов также подтвердил намерение красно-белых продать защитника Рикарду Мангаша и приобрести игрока в центр обороны за 10-15 миллионов евро.