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Серия А 2026/2027
Команды
Монца
Рикарду Мангаш
Статистика
€ 2 млн
Рикарду Мангаш - статистика
Монца
19 марта 1998 (28), Лиссабон
#7 | Защитник
179 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 56'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 46'
20'
46'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 90'
38'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Зимний кубок РПЛ 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Кубок 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Лига конференций 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
5
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
1' - 56'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
1' - 46'
20'
46'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 90'
38'
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 3
29.08.2026
Удинезе
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
1' - 90'
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