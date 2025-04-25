Стало известно условие для продажи Мангаша «Спартаком»

Несколько клубов Португалии заинтересованы в левом защитнике «Спартака» Рикарду Мангаше. Москвичи готовы продать игрока, но только в том случае, если подпишут нового футболиста на фланг обороны.

Контракт Мангаша со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего португальца в 3 миллиона евро.

Мангаш провел за «Спартак» 15 матчей, забил 1 гол.

Красно-белые приобрели его у «Витории Гимараеш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро.