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Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»

Сегодня, 12:05
7

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об игре футболистов «Спартака» в домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«Самое главное, что бросилось в глаза – Барко вообще не хочет, по-моему, играть в этом «Спартаке». Абсолютно не хочет, причем это было ясно еще тем, кто смотрел матч с «Крыльями» в межсезонье, когда он 10 минут побегал и бросил играть. Солари убрали на 15-й минуте, выпустили Ливая...

Ну с этим понятно. Но объясните мне в составе Мангаша, которого Саусь возил настолько! Вы где этого Мангаша нашли? Его кто-то хочет купить, то пусть уходит. Самая главная проблема, которая была у «Спартака», – это правый защитник – не решена и близко, правильно? Все равно играет Денисов.

Потом Станкович пришел к Хлусевичу, у которого был момент, но он вообще умудрился побежать в сторону углового флажка, а не выйти один на один, играя вдевятером. Как говорится, дайте мне такую линию обороны, я на них сделаю себе имя. То, что «Балтика» и сделала.

Я читал интервью Малышева, который говорит, мол, мы переплачивать не будем. Ну, тогда и боритесь за десятое место, это в лучшем случае», – сказал Радимов.

  • Сообщалось, что предложение по трансферу 26-летнего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко делал «Фламенго».
  • Ожидается, что 27-летний защитник красно-белых Рикарду Мангаш в ближайшее время перейдет в «Спортинг».
  • «Спартак» после 2 туров занимает 10-е место с 3 очками.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Барко Эсекьель Мангаш Рикарду Радимов Владислав
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Комментарии (7)
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anatolich72
1753781085
Вендел вообще на весь Газпром положил, а буланов молчит-трусишка. Бомбардир сделай правдивую таблицу зенит 5-й
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Интерес
1753781371
Советы советника Радимова на руководство "Спартака" действуют столь же "эффективно", как мои-безвестного любителя футбола.Они живут в своём измерении и руководствуются иными соображениями, чем все наши.Параллельные миры...
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andr45
1753782146
Как я понимаю, Венделу «Zenitе» настолько противен, что его только в невменяемом состоянии канатами можно притащить) Энрике и Жерсону, судя по их игре, тоже глубоко начхать на клуб и, как только десятый чемодан перевяжут веревками тут же улетят)
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Мордаванин
1753782433
хочет но неможет т.к в афиге от происходящего потомуи собрался валить.
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bashnat013
1753784632
Кроме Заболотного там никто не хочет
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NewLife
1753786507
Самый популярный клуб в России - это Спартак, так как даже такие придурки со словесным поносом, как Буланов, пишут о Спартаке, чтобы читали, а не о фейковой популярности шелудивых))
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Burtaze
1753786720
Заболотный же хочет, так какие проблемы, ну и какими краями Радимов до Спартака...
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