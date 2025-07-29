Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об игре футболистов «Спартака» в домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«Самое главное, что бросилось в глаза – Барко вообще не хочет, по-моему, играть в этом «Спартаке». Абсолютно не хочет, причем это было ясно еще тем, кто смотрел матч с «Крыльями» в межсезонье, когда он 10 минут побегал и бросил играть. Солари убрали на 15-й минуте, выпустили Ливая...

Ну с этим понятно. Но объясните мне в составе Мангаша, которого Саусь возил настолько! Вы где этого Мангаша нашли? Его кто-то хочет купить, то пусть уходит. Самая главная проблема, которая была у «Спартака», – это правый защитник – не решена и близко, правильно? Все равно играет Денисов.

Потом Станкович пришел к Хлусевичу, у которого был момент, но он вообще умудрился побежать в сторону углового флажка, а не выйти один на один, играя вдевятером. Как говорится, дайте мне такую линию обороны, я на них сделаю себе имя. То, что «Балтика» и сделала.

Я читал интервью Малышева, который говорит, мол, мы переплачивать не будем. Ну, тогда и боритесь за десятое место, это в лучшем случае», – сказал Радимов.