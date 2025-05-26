Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»

Спартаковец Рикарду Мангаш не считает «Краснодар» сильнейшей командой РПЛ.

– «Спартак» выступил нормально, мы провели хороший сезон. Иногда нам не хватало удачи.

– «Краснодар» стал чемпионом России. Это самая сильная команда в РПЛ?

– Нет. Мы выиграли у «Краснодара» в первой части сезона. «Спартак» сильнее, потому что в команде собраны лучшие игроки чемпионата, у нас лучший бомбардир РПЛ. Не хватило немного удачи.