Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»

Спартаковец Рикарду Мангаш не считает «Краснодар» сильнейшей командой РПЛ.
– «Спартак» выступил нормально, мы провели хороший сезон. Иногда нам не хватало удачи.
– «Краснодар» стал чемпионом России. Это самая сильная команда в РПЛ?
– Нет. Мы выиграли у «Краснодара» в первой части сезона. «Спартак» сильнее, потому что в команде собраны лучшие игроки чемпионата, у нас лучший бомбардир РПЛ. Не хватило немного удачи.
- «Краснодар» выиграл РПЛ впервые в истории.
- «Спартак» финишировал на 4-м месте.
- Московская команда не становилась чемпионом с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»