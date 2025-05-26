Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»

Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»

Сегодня, 17:55
25

Спартаковец Рикарду Мангаш не считает «Краснодар» сильнейшей командой РПЛ.

«Спартак» выступил нормально, мы провели хороший сезон. Иногда нам не хватало удачи.

«Краснодар» стал чемпионом России. Это самая сильная команда в РПЛ?

– Нет. Мы выиграли у «Краснодара» в первой части сезона. «Спартак» сильнее, потому что в команде собраны лучшие игроки чемпионата, у нас лучший бомбардир РПЛ. Не хватило немного удачи.

  • «Краснодар» выиграл РПЛ впервые в истории.
  • «Спартак» финишировал на 4-м месте.
  • Московская команда не становилась чемпионом с 2017 года.

Еще по теме:
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон 7
⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов 68
«Спартак» хочет расстаться летом с двумя футболистами 14
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мангаш Рикарду
Рекомендуем
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1748275087
Ну это как всегда...
Ответить
balam
1748275247
был бы сильней-играл в Краснодаре
Ответить
Тинез Розоп
1748275267
Заголовок увидел , аж тряхануло)…(думал Денисов)
Ответить
k611
1748275476
В личных встречах ничья. А по дистанции сыграли слабее, только и всего.
Ответить
gor77
1748275737
Если перефразировать старый анекдот, то: Смотреть матчи с участием ФК Спартак - всё равно, что раз за разом пересматривать фильм "Чапаев", в надежде, на то, что Василий Иванович всё-таки выплывет.))))
Ответить
raritet
1748277113
Впереди ещё столько лет. Можешь каждый сезон становиться чемпионом, кто же против. А на сегодня , будь любезен, поздравь южан.
Ответить
Cleaner
1748278245
Вас судьи ЗА УШИ к чемпионству тянули! Но Спартак и с их помощью НЕ СМОГ даже за третье место зацепиться. СТЫДНО за таких БОЛТУНОВ в составе Спартака...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1748280345
Ты танцор что-ли?..
Ответить
Spartak_forv@
1748281000
Есть результат,отраженный в турнирной таблице.Надо было игрой и победами доказывать,а не языком.Остальное-лирика
Ответить
Городовой
1748281287
Иди-иди, сильный! Мы по понедельникам не подаём.
Ответить
Главные новости
Президент УЕФА Чеферин сделал новое заявление о допуске российских команд
20:43
Стало известно, почему Барко захотел покинуть «Спартак»
20:29
4
Мусаев ответил, как изменится чемпионский состав «Краснодара»
20:16
⚡️ Назван новый клуб Карпина
20:00
18
Аршавин назвал трех лучших российских футболистов прямо сейчас
19:51
4
Принято итоговое решение по будущему Осинькина в «Крыльях Советов»
19:43
3
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
19:30
РПЛ опубликовала топ-100 лучших игроков сезона-2024/25
19:19
6
Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака
18:44
10
Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»
18:33
9
Все новости
Все новости
Принято итоговое решение по будущему Осинькина в «Крыльях Советов»
19:43
3
РПЛ опубликовала топ-100 лучших игроков сезона-2024/25
19:19
6
«Спартак» сообщил о двух вратарских рекордах
18:55
9
Кавазашвили объяснил, почему «Зенит» может назначить Карпина вместо Семака
18:44
10
Александр Мостовой отреагировал на кричалку Андрея про «Спартак»: «Зачем такое делать с уважаемой фамилией»
18:33
9
Список претендентов на звание лучшего тренера в сезоне РПЛ
18:18
Защитник «Спартака»: «Мы сильнее «Краснодара», не хватило удачи»
17:55
25
Реакция представителя Дзюбы на информацию о конфликте Артема в «Акроне»
17:39
8
В «Спартаке» сообщили, где будут готовиться к сезону
17:31
4
Жирков назвал команду, которая будет доминировать в РПЛ в ближайшие годы
17:17
8
ФотоВылетевший «Факел» сообщил об уходе четырех игроков
16:59
5
Ловчев ответил, кто выиграет новый сезон РПЛ
16:25
21
Реакция агента Батракова на новость о «Вольфсбурге»
16:18
3
Фернандеш оценил вероятность 6 чемпионств «Краснодара» подряд
16:04
13
Мусаев раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства «Краснодара»
15:59
6
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей за клуб
15:43
Анюков двумя словами описал «Краснодар», отобравший у «Зенита» чемпионство
15:22
12
Символическая сборная сезона РПЛ по версии «СЭ»
15:06
22
ФотоИгрок «Краснодара» набил тату в честь чемпионства
14:50
14
Дзюба закатил очередной скандал в «Акроне»: подробности
14:43
23
Названа команда, в чью пользу чаще всего ошибались судьи в сезоне РПЛ
14:35
67
Сменился фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
14:26
3
Реакция КДК РФС на заряды Мостового, который «не устанет повторять»
14:18
22
У Осинькина есть 2 варианта в РПЛ
13:54
2
Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо
13:20
3
Названа сумма, которую клуб Бундеслиги хотел заплатить за Батракова
13:01
5
Три топ-клуба РПЛ поборются за защитника «Рубина»
12:57
5
Клуб Бундеслиги сделал предложение о покупке Батракова
12:32
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 