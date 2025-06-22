«Спартак» ищет новый клуб для защитника

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш хочет сменить команду. Клуб продолжает искать варианты для продажи футболиста. Представители игрока предложили его услуги нескольким клубам из Португалии и Испании.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода португальца, так как его продажа может освободить легионерское место для новичка. Московский клуб хочет выручить от продажи защитника 1-2 миллиона евро.