«Спартак» ищет новый клуб для защитника

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш хочет сменить команду. Клуб продолжает искать варианты для продажи футболиста. Представители игрока предложили его услуги нескольким клубам из Португалии и Испании.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода португальца, так как его продажа может освободить легионерское место для новичка. Московский клуб хочет выручить от продажи защитника 1-2 миллиона евро.
- 27-летний Мангаш провел в этом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
- «Спартак» купил Мангаша у «Витории Гимарайнш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru