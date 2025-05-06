⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов

Раскрыт список игроков «Спартака», на которых не рассчитывает главный тренер Деян Станкович.
Серб попросил руководство клуба избавиться от восьми футболистов:
- Даниил Денисов
- Даниил Хлусевич
- Данил Пруцев
- Никита Чернов
- Михаил Игнатов
- Хесус Медина
- Рикарду Мангаш
- Миенти Абена
По мнению тренера, с этими игроками невозможно решать высокие задачи.
Станкович объяснил боссам «Спартака», что именно проблемы с составом стали причиной провала команды в весенней части РПЛ.
Источник: «РПЛ Inside»