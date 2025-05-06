Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов

⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов

6 мая, 14:16
72

Раскрыт список игроков «Спартака», на которых не рассчитывает главный тренер Деян Станкович.

Серб попросил руководство клуба избавиться от восьми футболистов:

По мнению тренера, с этими игроками невозможно решать высокие задачи.

Станкович объяснил боссам «Спартака», что именно проблемы с составом стали причиной провала команды в весенней части РПЛ.

Еще по теме:
Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт со Станковичем
Мостовой одним прилагательным оценил решение «Спартака» продлить Станковича 13
Орлов: «Станкович стал жертвой трансферов «Спартака» 16
Источник: «РПЛ Inside»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Игнатов Михаил Пруцев Данил Хлусевич Даниил Денисов Даниил Мангаш Рикарду Абена Миенти Медина Хесус Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1746538686
Не видно в списке лучшего бомбардира,Литвинова!
Ответить
slavа0508
1746538911
Возможно Станкович . что то и попросил . но сомневаюсь . что это обнародовали бы ...а так по хорошему пол команды минимум надо гнать . одни просто изначально слабоваты . другие пригрелись на тёплом месте и по фиг на всё лишь бы бабло капало . и нахер не надо жилы рвать ...
Ответить
рылы
1746545990
проще расформировать этот позор с ромбиком! вся страна будет только рада!
Ответить
Инсаров
1746561677
Ранее писали о 10 футболистах. Теперь - 8. Абену он сам в "Спартак" привёл.
Ответить
timon2401
1746591744
Литвинов и тут прое..ся)))
Ответить
Oldtrafford83
1746595008
Норм список, оставил бы только Пруцева с Денисовым для ротации!
Ответить
ySS
1746633974
Информация - чушь, но вопрос возник, а Станкович и нынешнее руководство могут решать высокие задачи? Деньги на усиление оказались практически выброшенными
Ответить
Dr Metal
1746644154
мммм МЫдина
Ответить
boris63
1746705140
Не дай бог, вдруг Спартачи за играют.
Ответить
andr45
1746786630
Литвинова забыли включить
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Сафонов красавец, что ушел в «ПСЖ», всю жизнь себе обеспечил»
13:51
Стало известно, когда Тюкавин возобновит тренировки с мячом
13:13
Назначения судей на матчи 28-го тура РПЛ
12:28
9
Медведев сказал, как долго не будет играть Вендел
12:02
3
Червиченко: «Спартак» двигается, как сердечная кардиограмма»
11:55
5
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
«Реал» согласовал контракт с новым тренером
10:55
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Все новости
Все новости
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
13:38
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:30
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:27
Где смотреть матч «Оренбург» – «Химки»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2025
13:25
ВидеоСборная России и клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
13:01
1
Защитник «Спартака» оценил судейство в РПЛ: «Ничего плохого сказать не могу»
12:45
4
Ерохин определил сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед игрой с «Зенитом»
11:46
1
Назначение Бискуповича в «Спартак» назвали кумовством
11:32
4
Акинфеев поздравил россиян с Днем Победы
11:11
6
Червиченко – о «Спартаке»: «Едва начинает хорошо играть – тут же все празднуют чемпионство»
10:46
3
Червиченко оценил шансы на чемпионство «Зенита» и «Краснодара»
10:05
4
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде
09:56
2
Кержаков объяснил, почему у «Зенита» будет сложный матч с махачкалинским «Динамо»
09:20
1
Романцев высказался о давлении на «Зенит» в связи со 100-летием клуба
09:03
6
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу»
08:34
4
Агент объяснил, почему Дзюба остается в «Акроне» вместо перехода в топ-клуб
08:27
11
«Зенит» отправится на матч с махачкалинским «Динамо» без Вендела
08:19
Мостовой заявил о бессмысленности борьбы за топ-3 в РПЛ
08:06
12
Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе
07:51
3
Семин назвал самую большую проблему РПЛ
01:02
3
Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава, назвавшего его самым жестким тренером в карьере
00:34
5
Рахимов оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 23:35
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
Вчера, 23:23
1
Вагнер Лав ответил на вопрос о футбольном долголетии
Вчера, 23:11
Семак оценил значение Дня Победы
Вчера, 22:59
Игнашевич спрогнозировал сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
Вчера, 22:34
1
Ловчев не отрекся от слов, что «Зенит» станет чемпионом
Вчера, 21:55
11
Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»
Вчера, 21:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 