⚡ Станкович попросил «Спартак» избавиться от восьми футболистов

Раскрыт список игроков «Спартака», на которых не рассчитывает главный тренер Деян Станкович.

Серб попросил руководство клуба избавиться от восьми футболистов:

По мнению тренера, с этими игроками невозможно решать высокие задачи.

Станкович объяснил боссам «Спартака», что именно проблемы с составом стали причиной провала команды в весенней части РПЛ.