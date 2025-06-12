Агент сообщил, какие футболисты могут покинуть «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о вероятном уходе двух легионеров из «Спартака».

«Кто-то ещe покинет «Спартак», потому что иностранцев там перебор. Объективно, кто-то погоду не делает. У них в любой линии могут быть изменения, кроме вратарской.

Были разговоры, что уедет Угальде. Сколько он там матчей не забивал – 15? Когда Костя Тюкавин матчей 10 не забивал, у меня телефон был красный от звонков, что он закончился. Серии бывают разные. Сам же «Спартак» – нестабильная команда.

Думаю, уйти может Абена. Его вообще Станкович по-дружески взял, потому что он у него в «Ференцвароше» был. Но в «Спартаке» он выпадает. Мангаш тоже в команде погоду не делает. Отряд не заметит потери бойцов», – заявил агент.