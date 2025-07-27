«Спартак» почти согласовал продажу защитника

«Спартак» близок к согласованию трансфера в «Спортинг» защитника Рикарду Мангаша. Сейчас стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали.

27-летний Мангаш провел в прошлом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола. В этом сезоне португалец сыграл за красно-белых в 2 встречах