«Спартак» почти согласовал продажу защитника

«Спартак» близок к согласованию трансфера в «Спортинг» защитника Рикарду Мангаша. Сейчас стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали.
27-летний Мангаш провел в прошлом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола. В этом сезоне португалец сыграл за красно-белых в 2 встречах
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
- «Спартак» купил Мангаша у «Витории Гимарайнш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»