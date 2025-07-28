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«Спартак» продаст Мангаша дешевле, чем покупал

Сегодня, 07:56
9

Появилась новая информация о сумме трансфера защитника Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг». Лиссабонцы заплатят за игрока 300 тысяч евро плюс от 500 до 700 тысяч в виде бонусов. Также «Спартак» получит 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.

Ранее менее авторитетные источники сообщали, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро.

  • 27-летний Мангаш провел в прошлом сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил 3 гола. В этом сезоне португалец сыграл за красно-белых в 2 встречах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
  • «Спартак» купил Мангаша у «Витории Гимарайнш» 10 сентября прошлого года за 2 миллиона евро плюс 500 тысяч бонусами.

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Источник: A Bola
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Спортинг Мангаш Рикарду
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Комментарии (9)
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Челнинец
1753680296
Чувак играть начал нормально его продают, да продайте вы или отпустите лучше Денисова с Литвиновым два никчемных! У руля балбесы
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fakeid
1753681779
хряки костьми лягут, перекроют все выезды из тарасофки - но своего нового дезеува не отдадут!
Ответить
алдан2014
1753682054
А чё не бесплатно? За державу обидно
Ответить
Burtaze
1753683621
на родину потянуло, это нормально.. Спортинг зачётный клуб..
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1753684139
Не удивительно, если клубом управляют такие г.а.н.д.о.н ы
Ответить
FFR
1753684376
Мангаш играет лучше российских защитников.
Ответить
FWSPM
1753684422
гении трансферов
Ответить
ПалкоВводецъ007
1753685825
Хряки деньги не считают. В прошлом сезоне 60 лямов выбросили в пропасть, накупив всякий хлам. Ну это же срамтак. Гыгыгы
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