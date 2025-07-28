«Спартак» продаст Мангаша дешевле, чем покупал

Появилась новая информация о сумме трансфера защитника Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг». Лиссабонцы заплатят за игрока 300 тысяч евро плюс от 500 до 700 тысяч в виде бонусов. Также «Спартак» получит 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.

Ранее менее авторитетные источники сообщали, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро.