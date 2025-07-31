Жедсон знает только одного игрока «Спартака»

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш признался, что не знаком близко с составом московской команды.
«Тео [Бонгонда] не знаю прямо близко, он друг моего друга. Он играет с Масуаку в сборной ДР Конго. Мангаша знаю«, – сказал Жедсон.
- Португалец перешел из «Бешикташа» за 20,78+7,27 млн евро.
- Это рекордная сделка в истории «Спартака».
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
- Рикарду Мангаш близок к уходу из «Спартака» в «Спортинг».
Источник: ютуб-канал «Спартака»