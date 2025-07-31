Жедсон знает только одного игрока «Спартака»

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш признался, что не знаком близко с составом московской команды.

«Тео [Бонгонда] не знаю прямо близко, он друг моего друга. Он играет с Масуаку в сборной ДР Конго. Мангаша знаю«, – сказал Жедсон.