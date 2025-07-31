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Жедсон знает только одного игрока «Спартака»

Вчера, 23:35

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш признался, что не знаком близко с составом московской команды.

«Тео [Бонгонда] не знаю прямо близко, он друг моего друга. Он играет с Масуаку в сборной ДР Конго. Мангаша знаю«, – сказал Жедсон.

  • Португалец перешел из «Бешикташа» за 20,78+7,27 млн евро.
  • Это рекордная сделка в истории «Спартака».
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
  • Рикарду Мангаш близок к уходу из «Спартака» в «Спортинг».

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Мангаш Рикарду
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