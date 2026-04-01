«Балтика» объявила о начале процедуры лицензирования для участия в еврокубках

Пресс-служба «Балтики» опубликовала в телеграм-канале первоапрельский пост.

«Футбольный клуб «Балтика» начал процедуру лицензирования на участие в международных кубковых турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2026/27!

Еврокубки могут вернуться в Калининград спустя 28 лет! Именно в 1998-м наша команда дебютировала в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций в тогда ещe разыгрываемом Кубке Интертото.

Получение лицензии наш клуб ожидает в 18:00 1 апреля», – говорится в публикации, которая, вероятно, приурочена к 1 апреля, когда принято всех разыгрывать.