Глава «Динамо» оценил работу Гусева после упущенных 2:0 против аутсайдера

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался по матчу 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3).

Динамовцы вели в два гола после перерыва.

«Динамо» поднялось на седьмое место в таблице.

«Оренбург» идет в зоне вылета.

– Ожидали другого результата. Видели, что были периоды, когда команда показывала хороший футбол, но, к сожалению, результат однозначно неудовлетворительный для нас.

– Вы довольны работой Гусева на протяжении последних матчей?

– Будем говорить в мае. Мы видели, что команда показывала хорошие игры, мы все радовались результату. Но сегодня есть вопросы к нашей обороне. Подчeркиваю, что Гусеву руководство клуба доверяет. Мы считаем, что назначить его было правильным решением, но в мае уже будем смотреть на окончательный результат. Были поставлены задачи, которые нужно выполнять.