Реакция Кураньи на потерю звания лучшего бомбардира «Динамо» в 21-м веке

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи отреагировал на потерю звания лучшего бомбардира клуба в этом веке.

Немца опередил Константин Тюкавин. Он добрался до исторической отметки в 23-м туре чемпионата России по футболу, оформив дубль во встрече с «Оренбургом» (3:3).

«Хочу поздравить Костю с тем, что он стал лучшим бомбардиром клуба в XXI веке. Всего наилучшего, продолжай в том же духе! Продолжай забивать голы за «Динамо», – сказал Кураньи пресс-службе «Динамо».