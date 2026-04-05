Пруцев отказался возвращаться в «Спартак»

Полузащитник Данил Пруцев зимой отказался возвращаться в «Спартак» из аренды в «Локомотиве».

«Локомотив» арендовал Пруцева у «Спартака» в конце августа прошлого года. По нашей информации, в соглашении не прописали опции выкупа, а «Локо» взял на себя всю зарплату полузащитника – 12 млн рублей в месяц.

Пруцев ушeл из «Спартака», потому что его совершенно не видел в составе Деян Станкович, а Данил хотел играть. В итоге «Локомотив» оказался идеальным вариантом. У Галактионова Пруцев сразу получил место в старте и доверие.

Дошло до того, что зимой «Спартак» попытался отозвать футболиста из аренды. Но в арендном соглашении прописано, что досрочное возвращение Пруцева в «Спартак» возможно только при его согласии. Данил от этой возможности отказался и решил закончить сезон в «Локомотиве».

Один из источников так описывает причины этого решения: «Дело не только в том, что Пруцев в «Локомотиве» играет. Дело в отношении тренера. При Станковиче он чувствовал себя ненужным, в «Локомотиве» же Галактионов интересуется даже тем, какую машину Даня купил», – написал источник.