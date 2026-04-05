Пруцев отказался возвращаться в «Спартак»

5 апреля, 10:12
21

Полузащитник Данил Пруцев зимой отказался возвращаться в «Спартак» из аренды в «Локомотиве».

«Локомотив» арендовал Пруцева у «Спартака» в конце августа прошлого года. По нашей информации, в соглашении не прописали опции выкупа, а «Локо» взял на себя всю зарплату полузащитника – 12 млн рублей в месяц.

Пруцев ушeл из «Спартака», потому что его совершенно не видел в составе Деян Станкович, а Данил хотел играть. В итоге «Локомотив» оказался идеальным вариантом. У Галактионова Пруцев сразу получил место в старте и доверие.

Дошло до того, что зимой «Спартак» попытался отозвать футболиста из аренды. Но в арендном соглашении прописано, что досрочное возвращение Пруцева в «Спартак» возможно только при его согласии. Данил от этой возможности отказался и решил закончить сезон в «Локомотиве».

Один из источников так описывает причины этого решения: «Дело не только в том, что Пруцев в «Локомотиве» играет. Дело в отношении тренера. При Станковиче он чувствовал себя ненужным, в «Локомотиве» же Галактионов интересуется даже тем, какую машину Даня купил», – написал источник.

  • 26-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Права на футболиста принадлежат «Спартаку», контракт с которым у игрока рассчитан до середины 2028 года.
  • В 19:30 мск команды начнут матч между собой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пруцев Данил
Комментарии (21)
FCSpartakM
1775374987
Магия заголовков. Звучит так, что Пруц отказался играть за СпаМ. По факту приедет летом и будет в общей группе привыкать к новому тренеру. У Локо не будет бабок его забрать
Ответить
АК 68
1775375655
Ничего особенного в Локо не показывает,иногда привозит, если не прибавит,то Спартак от него избавится или будет в основном на лавке сидеть.
Ответить
mutabor0992
1775376512
Не ну про новую машину это ОЧЕНЬ важно...А как это влияет на уровень игры?
Ответить
Император Бомжей
1775376573
Узнать, че за тачку взял, теперь называется особое отношение тренера))) Забавно будет, если Пруцев Спартаку сегодня положит
Ответить
VVM1964
1775376921
Шансов в Спартаке ему давали предостаточно, но не могу сказать,что прям что-то показал - одна игра норм, затем три-четыре никакой... Получается в Локо - пусть там и остаётся, не велика потеря !
Ответить
JIEGEHDA
1775377402
144 ляма рублей в год . 720 лямов за 5 лет . Какому то пруцеву . И это зарплата сохранилась из Спартака. А они плачут за легионеров которые приезжают из другой страны в другое место , с другими людьми и языком . Сами платят сотки лямов ноунеймам
Ответить
Прокс
1775379839
Кто обратно в СракТак поедет,только додик!!
Ответить
Hector вернулся
1775380512
А он в курсе что Станковича уже нет в Спартаке? По истечении аренды вернётся, только нужен ли этот деревяшка. И ещё! Админ смените новостника! Заголовок не соответствует содержанию. Зимнее то давно закончилось. Нет в заголовке уточнения когда отказался. Пост ради срача.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775382865
Уже силой и за деньги не заманить в антинародный клуб. Свинарня портит игроков. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1775383398
Обычный, средний игрок. Что за шум подняли. Семь мультов и он ваш.
Ответить
