В «Динамо» впервые высказались о скандальном поведении Орзул

Глава медиа «Динамо» Дмитрий Симонов впервые прокомментировал мартовский инцидент вокруг эфира «Матч ТВ» по игре с ЦСКА.

Московский клуб «Динамо» после того эфира высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.

Орзул – болельщица «Динамо».

«Когда эфир прошел, стали поступать сообщения от наших болельщиков. Вопросы были: что это было? И Курбан Расулов, и пресс-атташе находились в недоумении. Отмечу, что Курбан проявил себя достойно в эфире.

На мой взгляд, эфир получился неудачным. В какой-то степени безобразным. Считаю, что после 15 лет работы в спортивном СМИ у меня хватает компетенций, чтобы отличить хороший эфир от неудачного. Со стороны «Матч ТВ» тоже было некое согласие, что эфир получился неудачным.

Можно реагировать по-разному, мы стараемся идти через юмор, через контент. Мы придумали ролик, он получился достаточно смешной. Он содержал панч – премия за «лучшее» интервью, переходов на личности там не было. Хотя нам предлагали разные варианты. Обращаться наверх не наш метод.

Обидели мы кого-то или нет? Никого не обидели. В целом мы дали оценку конкретному эфиру – не каналу и не конкретным людям», – сказал Симонов.