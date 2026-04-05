  • В «Динамо» впервые высказались о скандальном поведении Орзул

В «Динамо» впервые высказались о скандальном поведении Орзул

5 апреля, 17:14
17

Глава медиа «Динамо» Дмитрий Симонов впервые прокомментировал мартовский инцидент вокруг эфира «Матч ТВ» по игре с ЦСКА.

  • Московский клуб «Динамо» после того эфира высмеял Орзул и Николая Писарева за вопросы вратарю Курбану Расулову. Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также она спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».
  • Впоследствии появилась информация, что «Матч ТВ» отстранит Орзул от эфиров. В пресс-службе телеканала опровергли это.
  • Орзул – болельщица «Динамо».

«Когда эфир прошел, стали поступать сообщения от наших болельщиков. Вопросы были: что это было? И Курбан Расулов, и пресс-атташе находились в недоумении. Отмечу, что Курбан проявил себя достойно в эфире.

На мой взгляд, эфир получился неудачным. В какой-то степени безобразным. Считаю, что после 15 лет работы в спортивном СМИ у меня хватает компетенций, чтобы отличить хороший эфир от неудачного. Со стороны «Матч ТВ» тоже было некое согласие, что эфир получился неудачным.

Можно реагировать по-разному, мы стараемся идти через юмор, через контент. Мы придумали ролик, он получился достаточно смешной. Он содержал панч – премия за «лучшее» интервью, переходов на личности там не было. Хотя нам предлагали разные варианты. Обращаться наверх не наш метод.

Обидели мы кого-то или нет? Никого не обидели. В целом мы дали оценку конкретному эфиру – не каналу и не конкретным людям», – сказал Симонов.

Еще по теме:
Смолов сравнил Тюкавина и Кураньи 1
В «Динамо» не исключили возвращения Смолова 8
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 8 апреля 2026
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Динамо
гидромашина
1775399448
А она еще спровоцировала Зюбу драчить на неё, глядя на экран телевизора где сама и присутствовала. А ведь Зюба медийное лицо, служащее примером для молодежи.Гы гы
Ответить
BRAZILES
1775402425
она бухая была или под чем-то
Ответить
Strig
1775403345
срач тв... добавить нечего..
Ответить
vodomut
1775403992
её давно Дзюба не дзюбил,больше страшилка ни кому не нужна!
Ответить
andr45
1775405443
А, что со скандальной дуры взять, которая по мнению Аршавина, ни черта в футболе не разбирается?))
Ответить
Hector вернулся
1775415957
Эта орзул как будто пьяная или под колёсами в эфире. Неадекватная пластиковая кукла)
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
