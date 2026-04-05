Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Локомотив». Игра состоится 5 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон, Гарсия.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Морозов, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьeв.

Главный тренер: Михаил Галактионов

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!