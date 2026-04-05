Джанашия объяснил, почему у Баринова не получается в ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал старт карьеры Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Команда Баринова – «Локомотив». У многих футболистов случилось так, что они уходят из команды и потом теряются.
Так же и с Бариновым. ЦСКА – не его команда. Не знаю, почему он ушел, но это большая потеря. Видно, что пока у него не идет, а в «Локомотиве» он выглядел великолепно», – сказал Джанашия.
- 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- До этого Дмитрий всю карьеру проводил в родном «Локомотиве». С ним он брал чемпионство в 2018 году.
- Баринов вызывается в сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»