Смолов вынес вердикт по вызывающему поведению Талалаева

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о фигуре главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

«Поведение Талалаева – это не звездная болезнь. Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет – он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» – это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы.

Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени.

Он тренирует уже условные 30 лет – это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб – это с одной стороны еще больше давления из-за армии болельщиков, но с другой стороны у тебя есть состав, действительно, классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи. Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», – сказал Смолов.