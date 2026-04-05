Смолов вынес вердикт по вызывающему поведению Талалаева

5 апреля, 13:47
7

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о фигуре главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

«Поведение Талалаева – это не звездная болезнь. Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет – он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» – это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы.

Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени.

Он тренирует уже условные 30 лет – это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб – это с одной стороны еще больше давления из-за армии болельщиков, но с другой стороны у тебя есть состав, действительно, классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи. Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», – сказал Смолов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Смолов Федор Талалаев Андрей
Комментарии (7)
FCSpartakM
1775388559
Да всем понятно, что Тралалаев такой и бла бла бла, но как это должно оправдывать его поведение?Кто бы осудил Кармо, если бы тот в порыве снес пол башни ему, а не толкнул? Пожалуй, мало кто. По крайней мере поняли бы
Император 1
1775388613
Адекватно
Ollegator
1775389002
Яблоко от яблони)
sochi-2013
1775389450
)) Совсем долбанулись. Федю в председатели комитета по этике! Человек с безупречной репутацией
ZAITZEFF2011
1775389984
В Балтику тренером напрашивается? Лизнул отменно.
R_a_i_n
1775390027
Ещё можно Кокорина с Мамаевым спросить. Так же Рома Широков есть.
