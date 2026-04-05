Смолов высказался о возможной отставке Карпина из сборной России

Бывший форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал призывы уволить из команды главного тренера Валерия Карпина.

– После матча с Мали некоторые журналисты и болельщики говорили, что Карпину покинуть свой пост. Понимаете, почему?

– Да. Сборная России у нас одна, к ней приковано внимание вообще всех любителей футбола, независимо от клубных пристрастий. Поэтому, когда результат как-то не удовлетворяет потребности зрителей и болельщиков, появляется такое обсуждение, поднимается этот вопрос. Так было всегда и со всеми тренерами – это просто часть профессии.

– Вы лично так не считаете?

– Точно нет, не разделяю это мнение. Потому что я понимаю: если бы были официальные отборочные матчи, все происходило бы совершенно иначе.