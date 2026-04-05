Смолов высказался о возможной отставке Карпина из сборной России

Бывший форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал призывы уволить из команды главного тренера Валерия Карпина.
– После матча с Мали некоторые журналисты и болельщики говорили, что Карпину покинуть свой пост. Понимаете, почему?
– Да. Сборная России у нас одна, к ней приковано внимание вообще всех любителей футбола, независимо от клубных пристрастий. Поэтому, когда результат как-то не удовлетворяет потребности зрителей и болельщиков, появляется такое обсуждение, поднимается этот вопрос. Так было всегда и со всеми тренерами – это просто часть профессии.
– Вы лично так не считаете?
– Точно нет, не разделяю это мнение. Потому что я понимаю: если бы были официальные отборочные матчи, все происходило бы совершенно иначе.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
- У Карпина за 17-летнюю тренерскую карьеру один трофей – «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
Источник: «РБ Спорт»