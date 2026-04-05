Акинфеев иронично ответил Дзюбе на претензии после отмененного гола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на претензии форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Нападающему не понравилось, что накануне в компенсированное время второго тайма матча 23-го тура РПЛ «Акрон» – ЦСКА (1:2) его гол не засчитали из-за фола на Акинфееве.

«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят! Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки», – написал Акинфеев.