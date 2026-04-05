  • Акинфеев иронично ответил Дзюбе на претензии после отмененного гола

Акинфеев иронично ответил Дзюбе на претензии после отмененного гола

5 апреля, 16:34
16

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на претензии форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Нападающему не понравилось, что накануне в компенсированное время второго тайма матча 23-го тура РПЛ «Акрон» – ЦСКА (1:2) его гол не засчитали из-за фола на Акинфееве.

«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят! Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки», – написал Акинфеев.

  • Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Еще по теме:
Круговой и Кисляк поздравили Акинфеева с 40-летием 2
Шалимов разобрал отмененный гол Дзюбы в ворота ЦСКА
В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев пропускает матч с «Крыльями» 4
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Акинфеев Игорь Дзюба Артем
Комментарии (16)
ziborock
1775396573
Да не ссоритесь вы, девочки!)
Цугундeр
1775397013
)) Про "кулачки"- это смело и свежо!))
vladik12
1775397455
Аки... Игорь, ты всю жизнь был Фуриком, им и остаешься, запомни.
Император Бомжей
1775397862
Акинфеев:не в моей вратарской во время подачи. Это с какого хрена?))) Новое правило от Игоря? Дзюба тот еще, но тут Игорь не прав! Вратарская зона, это ж просто красивый узор на поле, никакого преимущества не дает киперам!
...уефан
1775399098
...ну-вот, и понеслась! Слово Дзюбе...
Strig
1775399188
то что подарочный сертификат на 2 очка получили за счёт вара - это неоспоримо! Но где совесть, ежели ты считаешь себя любимого выдающимся (в чём многие очень сомневаются при уровне нашего футбола) спортсменом? АУ? Совесть? где ты? (как бы сказал Лукашин из Иронии... там были БОКАЛЫ...)
subbotaspartak
1775399293
Про камеры хорошо
andr45
1775405147
АКИНФЕЕВ «Так что вратарей не толкай во вратарской» А за пределами штрафной тем более меня нельзя толкать)) PS На 30-й минуте игры бразилец столкнулся с вышедшим из ворот вратарем за пределами штрафной площади, после чего Акинфеев неудачно приземлился и получил травму. PPS СПОРТС“ 12 апреля 2020 «Карасев испугался показать предупреждение Акинфееву, который кричал Веллитону, что тот на букву «с» и «п», а еще Игорь угрожал бразильцу, что сделает с ним нечто на букву «в».
evgevg13
1775408156
А что ещё пенсионерская дыра могла сказать?
алдан2014
1775432235
И подколол и поддержал. Игорёк хоть и конь,но уважуха
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
