Дзюба назвал цирком отмену своего гола: «У нас Акинфеева нельзя трогать или что?»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмене своего гола в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч форварда на 90+3 не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве. Решение принято воронежским главным судьей Владимиром Москалевым.

«Я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит.

Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели», – сказал Дзюба.