  • Дзюба назвал цирком отмену своего гола: «У нас Акинфеева нельзя трогать или что?»

Дзюба назвал цирком отмену своего гола: «У нас Акинфеева нельзя трогать или что?»

5 апреля, 09:19
45

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об отмене своего гола в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч форварда на 90+3 не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве. Решение принято воронежским главным судьей Владимиром Москалевым.

«Я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит.

Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели», – сказал Дзюба.

  • Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Дзюба Артем
Комментарии (45)
Айболид
1775376258
«У нас Акинфеева нельзя трогать или что?» Такие вопросы задаёте, что… неудобно отвечать… даже. (с)
Ответить
Император Бомжей
1775376620
Артём, ты уже на камеру натрогал себя, хорош))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775376917
Только игрокам Зинаиды можно не только трогать, но и щупать...
Ответить
biber.ru
1775377176
Себя между ног трогай.
Ответить
BykAs
1775378287
Цирк у тебя в штанах.
Ответить
Hector вернулся
1775380075
С ними новый видос со своим участием)
Ответить
sochi-2013
1775380554
Пони свою СВЯЩЕННУЮ КОРОВУ бросились защищать. Майку для него закажите "Хрустальный. Руками не трогать!"
Ответить
4епуха
1775382759
Во вратарской конечно вратаря трогать нельзя. Громозека б....!
Ответить
Alexander.saf
1775385670
Своего удава трогай, а коня не трожь
Ответить
nik55
1775393775
ты своими ветками всегда так играешь
Ответить
