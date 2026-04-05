Известен новый титульный партнер РПЛ

«Новым титульным партнером РПЛ станет «Альфа-Банк».

Речь идет о контракте сроком на четыре года – то есть на следующий коммерческий цикл.

Контракт с «Альфой» РПЛ подпишет на сумму около 1 миллиарда рублей в год», – написал источник.