Известен новый титульный партнер РПЛ

В РПЛ определились с новым титульным партнером.
«Новым титульным партнером РПЛ станет «Альфа-Банк».
Речь идет о контракте сроком на четыре года – то есть на следующий коммерческий цикл.
Контракт с «Альфой» РПЛ подпишет на сумму около 1 миллиарда рублей в год», – написал источник.
- Ранее титульным партнером была платежная система МИР, контракт с этим партнером оценивался в сумму около 800 миллионов рублей в год.
- МИР был партнером чемпионата России с 2022 года.
- В 2020–2022 годах титульным спонсором РПЛ был банк «Тинькофф» (ныне «Т-банк»), а до этого – «Росгосстрах» и «СОГАЗ». В 90-х титульным партнером успела побывать жвачка «Стиморол».
Источник: «РБ Спорт»